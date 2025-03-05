"Ливерпуль" чудом вырвал победу над ПСЖ в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (видео)

Ответный поединок между мерсисайдцами и парижанами состоится 11 марта в Ливерпуле.

"Ливерпуль" на выезде обыграл ПСЖ в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Парк де Пренс" в Париже завершился со счетом 0:1 .

На протяжении всей встречи французский клуб давил на ворота мерсисайдцев, но так и не сумел распечатать ворота Алиссона. На 20-й минуте гол Хвичи Кварацхелии был отменен после просмотра VAR из-за офсайда.

В то время как лидер чемпионата Англии использовал единственный свой момент – на 87-й минуте голом отличился Харви Эллиотт, который за минуту до этого вышел на замену вместо Мохаммеда Салаха.

Отметим, что за весь матч ПСЖ нанес 27 ударов против 2 у "Ливерпуля" (в створ ворот – 10:1). Преимущество парижан во владении мячом составляло 71% на 29%.

Обзор матча ПСЖ – "Ливерпуль"

Будет добавлен в скором времени.

Ответный матч между мерсисайдцами и парижанами состоится во вторник, 11 марта, в Ливерпуле.

Победитель пары ПСЖ – "Ливерпуль" в 1/4 финала Лиги чемпионов сразится с триумфатором противостояния между бельгийским "Брюгге" и английским "Астон Виллой".

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