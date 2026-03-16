Ливерпуль — Галатасарай: где и когда смотреть ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов

"Галатасарай" — "Ливерпуль" / © Associated Press

Реклама

В среду, 18 марта, английский "Ливерпуль" примет турецкий "Галатасарай" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/26.

Поединок состоится на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Первая встреча между командами состоялась 10 марта в Стамбуле и завершилась неожиданной победой турецкого клуба (1:0).

Реклама

Где смотреть матч Ливерпуль — Галатасарай

В Украине поединок "Ливерпуль" — "Галатасарай" в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

Победитель этой пары в четвертьфинале Лиги чемпионов сыграет с триумфатором противостояния ПСЖ (Франция) — "Челси" (Англия). Первая игра закончилась разгромной победой парижан (5:2).

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал ПСЖ. В финале французский клуб раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный еврокубок.