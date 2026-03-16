Ливерпуль — Галатасарай: прогноз букмекеров на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Победитель этой пары в четвертьфинале сыграет с триумфатором противостояния ПСЖ — "Челси".
В среду, 18 марта, английский "Ливерпуль" примет турецкий "Галатасарай" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/26.
Поединок состоится на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.
Первая встреча между командами состоялась 10 марта в Стамбуле и завершилась неожиданной победой турецкого клуба (1:0).
Прогноз букмекеров на матч Ливерпуль — Галатасарай
Букмекеры считают фаворитом грядущего матча "Ливерпуль". На победу мерсисайдцев можно поставить с коэффициентом 1,25. Ничья — 6,50. Выигрыш "Галатасарая" — 9,50.
На выход английского клуба в четвертьфинал принимаются ставки с коэффициентом 1,31. Проход турецкой команды в следующую стадию — 3,20.
Победитель этой пары в четвертьфинале Лиги чемпионов сыграет с триумфатором противостояния ПСЖ (Франция) — "Челси" (Англия). Первая игра закончилась разгромной победой парижан (5:2).
Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал ПСЖ. В финале французский клуб раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный еврокубок.