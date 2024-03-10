"Ливерпуль" и "Манчестер Сити" не выявили победителя, вручив "Арсеналу" лидерство в АПЛ (видео)

"Ливерпуль" и "Манчестер Сити" сыграли вничью в центральном матче 28-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле закончился со счетом 1:1 .

"Горожане" вышли вперед в середине первого тайма. На 23-й минуте Джон Стоунс на ближней штанге сыграл на опережение и переправил мяч в сетку после прострела Кевина Де Брюйне с углового.

В начале второго тайма мерсисайдцы сумели отыграться. Защитник "небесно-голубых" Нейтан Аке ошибся с передачей назад, а голкипер гостей Эдерсон не успел к мячу и сбил Дарвина Нуньеса в собственной штрафной – рефери назначил пенальти. На 50-й минуте Алексис Макаллистер исполнил приговор, точно пробив с 11-метровой отметки в левый верхний угол.

Далее обе команды создавали моменты в надежде вырвать победу. У "Ливерпуля" несколько хороших шансов упустил Луис Диас.

У "Манчестер Сити" мог забивать Фил Фоден – рикошетом от него мяч полетел в перекладину после перехвата подачи с фланга вратарем "красных" Каоймином Келлехером. А за минуту до конца основного времени Жереми Доку попал в штангу.

Обзор матча "Ливерпуль" – "Манчестер Сити"

После ничьей в этом поединке лидером АПЛ остался "Арсенал" украинца Александра Зинченко, который имеет в своем активе 64 очка и по дополнительным показателям опережает "Ливерпуль". На один балл от "канониров" и мерсисайдцев отстает "Манчестер Сити".

В четверг, 14 марта, команда Юргена Клоппа примет пражскую "Спарту" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. В первом поединке "Ливерпуль" уничтожил чешский клуб со счетом 5:1. Подопечные Хосепа Гвардиолы 16 марта дома сыграют с "Ньюкаслом" в четвертьфинале Кубка Англии.

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