"Ливерпуль" и "Реал" назвали стартовые составы на финал Лиги чемпионов: Лунин остался в запасе

"Ливерпуль" и "Реал" назвали стартовые составы на финал Лиги чемпионов: Лунин остался в запасе

В субботу, 28 мая, в Париже на "Стад де Франс" состоится финальный матч Лиги чемпионов между английским "Ливерпулем" и мадридским "Реалом".

Главные тренеры "мерсисайдцев" и "сливочных" Юрген Клопп и Карло Анчелотти соответственно объявили стартовые составы на решающий матч турнира.

Отметим, что единственный украинец на две команды - вратарь мадридцев Андрей Лунин - ожидаемо остался на скамье запасных на финальный поединок.

Реал Мадрид: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди, Каземиро, Модрич, Кроос, Вальверде, Винисиус, Бензема

Запасные: Лунин, Начо, Марсело, Мариано, Асенсио, Себальос, Васкес, Бейл, Азар, Иско, Камаванга, Родриго

Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Фабинью, Алькантара, Салах, Мане, Диас

Запасные: Келлехер, Милнер, Кейта, Фирмино, Гомес, Окслейд-Чемберлейн, Джонс, Минамино, Жота, Цимикас, Матип, Эллиот

Финал Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Реалом" начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за онлайн-трансляцией матча на нашем сайте.

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