Ливерпуль – Манчестер Сити: где смотреть и ставки букмекеров на матч АПЛ

В воскресенье, 1 декабря, "Ливерпуль" примет "Манчестер Сити" в центральном матче 13-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25.

Поединок состоится на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

После 12 туров мерсисайдцы (31 очко) уверенно возглавляют таблицу АПЛ. "Горожане" находятся на второй строчке и отстают от лидера чемпионата на 8 баллов.

Добавим, что команда Хосепа Гвардиолы проиграла три последних матча в АПЛ и имеет серию из шести поединков без побед во всех турнирах – пять поражений и одна ничья.

Где смотреть матч Ливерпуль – Манчестер Сити

В Украине матч "Ливерпуль" – "Манчестер Сити" в прямом эфире покажет телеканал Setanta Sports Ukraine, который доступен в том числе и на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Также поединок можно будет посмотреть на OTT-платформе Setanta Sports.

Прогнозы букмекеров на матч Ливерпуль – Манчестер Сити

Фаворитом грядущего поединка букмекеры считают "Ливерпуль". На победу подопечных Арне Слота можно поставить с коэффициентом 2,12. Ничья – 3,65. Выигрыш действующего чемпиона Англии – 3,40.

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