Ливерпуль – Манчестер Сити: где смотреть и ставки букмекеров на суперматч АПЛ

Мерсисайдцы и "горожане" сразятся за лидерство в чемпионате Англии.

В воскресенье, 10 марта, состоится центральный матч 28-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ), в котором "Ливерпуль" будет принимать "Манчестер Сити".

Команды сыграют на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 17:45 по киевскому времени.

Перед началом 28-го тура "Ливерпуль" (63 очка) возглавляет таблицу АПЛ. Команда Юргена Клоппа на один балл опережает "Манчестер Сити" и два – "Арсенал" украинца Александра Зинченко.

Где смотреть матч Ливерпуль – Манчестер Сити

На территории Украины матч "Ливерпуль" – "Манчестер Сити" в прямом эфире покажет телеканал Setanta Sports Ukraine, который доступен в том числе и на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Также поединок можно будет посмотреть на OTT-платформе Setanta Sports.

Прогнозы букмекеров на матч Ливерпуль – Манчестер Сити

Букмекеры считают незначительным фаворитом грядущего матча команду Хосепа Гвардиолы. На победу "небесно-голубых" можно поставить с коэффициентом 2,37. Ничья – 3,90. Выигрыш "Ливерпуля" – 3,05.

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