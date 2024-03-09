Ливерпуль – Манчестер Сити: где смотреть и ставки букмекеров на суперматч АПЛ

Мерсисайдцы и "горожане" сразятся за лидерство в чемпионате Англии.
В воскресенье, 10 марта, состоится центральный матч 28-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ), в котором "Ливерпуль" будет принимать "Манчестер Сити".
Команды сыграют на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 17:45 по киевскому времени.
Перед началом 28-го тура "Ливерпуль" (63 очка) возглавляет таблицу АПЛ. Команда Юргена Клоппа на один балл опережает "Манчестер Сити" и два – "Арсенал" украинца Александра Зинченко.
Где смотреть матч Ливерпуль – Манчестер Сити
На территории Украины матч "Ливерпуль" – "Манчестер Сити" в прямом эфире покажет телеканал Setanta Sports Ukraine, который доступен в том числе и на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
Также поединок можно будет посмотреть на OTT-платформе Setanta Sports.
Прогнозы букмекеров на матч Ливерпуль – Манчестер Сити
Букмекеры считают незначительным фаворитом грядущего матча команду Хосепа Гвардиолы. На победу "небесно-голубых" можно поставить с коэффициентом 2,37. Ничья – 3,90. Выигрыш "Ливерпуля" – 3,05.
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