Ливерпуль - Манчестер Сити: где смотреть матч АПЛ и прогнозы букмекеров

Команда Юргена Клоппа попытается остановить действующего чемпиона и одного из лидеров текущего сезона.

В воскресенье, 16 октября, состоится центральный матч 11-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ), в котором "Ливерпуль" примет "Манчестер Сити".

Команды сыграют на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле. Начало встречи - в 18:30 по киевскому времени.

Где смотреть матч Ливерпуль - Манчестер Сити

На территории Украины матч в прямом эфире покажет телеканал Setanta Sports. Также трансляция будет доступна на онлайн-платформе setantasports.

Прогнозы букмекеров на матч Ливерпуль - Манчестер Сити

Фаворитом будущего противостояния, по мнению букмекеров, является команда Хосепа Гвардиолы. На победу "горожан" дается коэффициент 1,93. Ничья - 4,05. Выигрыш "мерсисайдцев" оценен в 3,75.

Ливерпуль - Манчестер Сити: турнирное положение и результаты перед очным поединком

После девяти сыгранных матчей "Сити" с 23 баллами занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. Подопечные Гвардиолы лишь на одно очко отстают от лидера чемпионата - "Арсенала", за который выступает украинец Александр Зинченко.

"Ливерпуль" начал сезон не слишком удачно - у команды Юргена Клоппа 10 очков после восьми поединков и 12-е место турнирной таблицы.

В предыдущем туре АПЛ "небесно-голубые" дома разгромили "Саутгемптон" (4:0), а мерсисайдский коллектив на выезде уступил "Арсеналу" (3:2).

"Арсеналу" (3:2). Посреди недели оба клуба также провели поединки Лиги чемпионов. "Горожане" неожиданно не смогли обыграть датский "Копенгаген" (0:0), но все равно уже обеспечили себе выход в плей-офф .

датский "Копенгаген" (0:0), но все равно уже . В свою очередь, "Ливерпуль" с рекордным хет-триком Мохаммеда Салаха уничтожил шотландский "Рейнджерс" (1:7). "Красные" (9 очков) идут вторыми в своей группе ЛЧ после "Наполи" (12) и за два тура до конца опережают занимающий третью строчку "Аякс" на шесть очков.

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