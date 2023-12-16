Ливерпуль – Манчестер Юнайтед: где смотреть и ставки букмекеров на центральный матч 17-го тура АПЛ

"Красные дьяволы" попытаются отомстить "мерсисайдцам" за унизительное поражение в прошлом сезоне.

В воскресенье, 17 декабря, состоится центральный матч 17-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24, в котором "Ливерпуль" будет принимать "Манчестер Юнайтед".

Команды сыграют на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

После 16-ти туров "Ливерпуль" возглавляет таблицу АПЛ, имея в своем активе 37 очков. "Мерсисайдцы" на один зачетный пункт опережают "Арсенал" украинца Александра Зинченко. "Манчестер Юнайтед" с 27 баллами идет на шестой позиции.

В прошлом туре команда Юргена Клоппа в выездном поединке совершила камбэк и обыграла "Кристал Пэлас" (1:2). В свою очередь, "красные дьяволы" на собственном поле разгромно проиграли "Борнмуту" украинца Ильи Забарного (0:3).

Где смотреть матч Ливерпуль – Манчестер Юнайтед

На территории Украины матч "Ливерпуль" – "Манчестер Юнайтед" в прямом эфире покажет телеканал Setanta Sports Ukraine, который доступен в том числе и на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Также поединок можно будет посмотреть на OTT-платформе Setanta Sports.

Прогнозы букмекеров на матч Ливерпуль – Манчестер Юнайтед

Бесспорным фаворитом грядущего поединка является "Ливерпуль". На победу команды Клоппа принимаются ставки с коэффициентом 1,36. Ничья – 6,20. Выигрыш подопечных Эрика тен Хага станет громкой сенсацией – 9,00.

Напомним, в прошлом сезоне АПЛ "Ливерпуль" в домашнем матче нанес унизительное поражение "Манчестер Юнайтед" со счетом 7:0.

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