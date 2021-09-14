Ливерпуль - Милан: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Ливерпуль - Милан: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Игра состоится 15 сентября в Англии.

В среду, 15 сентября, английский "Ливерпуль" примет итальянский "Милан" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/22.

Команды сыграют на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле. Начало поединка - в 22:00 по киевскому времени.

Где смотреть матч Ливерпуль - Милан

На территории Украины поединок в прямой трансляции покажет видеосервис MEGOGO.

Прогнозы букмекеров на матч Ливерпуль - Милан

Абсолютным фаворитом противостояния у букмекеров является мерсисайдский клуб. На победу команды Юргена Клоппа можно поставить с коэффициентом 1.47. Ничья - 4.85. Победа "россонери" - 6.90.

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В другом матче стартового тура группы B мадридский "Атлетико" примет "Порту". Эта встреча начнется 15 сентября в 22:00 по киевскому времени.

Второй тур группового этапа ЛЧ запланирован на 28-29 сентября.

По две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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