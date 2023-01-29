"Ливерпуль" на последних минутах проиграл команде экс-тренера "Шахтера" и вылетел из Кубка Англии (видео)

Подопечные Роберто Де Дзерби лишили "мерсисайдцев" шансов выиграть трофей.
"Ливерпуль" на выезде уступил "Брайтону" в матче 1/16 финала Кубка Англии – 2:1.
На 30-й минуте "мерсисайдцев" вывел вперед Харви Эллиотт. Хозяева, которых возглавляет бывший главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби, отыгрались на 39-й минуте – отличился Льюис Данк.
Решающий гол "чайки" забили уже в компенсированное ко второму тайма время – Каору Митома принес "Брайтону" выход в следующий раунд турнира.
Обзор матча
Следующие матчи команды проведут в рамках АПЛ. Подопечные Роберто Де Дзерби сыграют против "Борнмута", а "Ливерпуль" встретится с "Вулверхэмптоном".
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