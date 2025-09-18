"Ливерпуль" на последних минутах вырвал победу над "Атлетико" в Лиге чемпионов

Вирджил Ван Дейк / © Associated Press

"Ливерпуль" одержал победу над мадридским "Атлетико" в домашнем матче первого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле завершился со счетом 3:2 .

Уже к 6-й минуте встречи мерсисайдцы забили дважды. Результативными ударами отличились Эндрю Робертсон и Мохаммед Салах.

Перед перерывом "матрасники" сократили отставание усилиями Маркоса Льоренте.

На 81-й минуте Льоренте оформил дубль, сравняв счет. Однако подопечные Арне Слота все же сумели вырвать победу – на 90+2-й минуте решающий гол забил Вирджил Ван Дейк.

В следующем туре самого престижного еврокубка "Ливерпуль" на выезде сразится с турецким "Галатасараем", а "Атлетико" примет немецкий "Айнтрахт". Оба матча состоятся 30 сентября.

В основном раунде Лиги чемпионов выступают 36 клубов. Каждая команда сыграет по восемь матчей с разными соперниками – четыре поединка дома и четыре на выезде.

По итогам восьми туров формируется итоговая таблица. Восемь лучших команд попадают в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.