"Ливерпуль" на последних секундах вырвал победу над "Ноттингемом" и закрепился на вершине АПЛ (видео)

"Ливерпуль" на выезде обыграл "Ноттингем" в матче 27-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок на стадионе "Сити Граунд" в Ноттингеме завершился со счетом 0:1 .

Команда Юргена Клоппа доминировала на протяжении всего матча, нанеся 22 удара против 8 у соперника (в створ ворот – 2:2), однако смогла забить единственный гол только в компенсированное время.

На 90+9-й минуте Дарвин Нуньес замкнул подачу Алексиса Макаллистера и принес "мерсисайдцам" победу.

Обзор матча "Ноттингем" – "Ливерпуль"

"Ливерпуль" (63 очка) лидирует в АПЛ, опережая на четыре очка "Манчестер Сити" и на пять – "Арсенал" украинца Александра Зинченко. Правда, "горожане" и "канониры" провели на один матч меньше. "Ноттингем" (24 пункта) занимает 17-ю позицию на расстоянии 4 баллов от зоны вылета.

В следующем туре "Ливерпуль" 10 марта примет "Манчестер Сити", а "Ноттингем" в тот же день на выезде встретится с "Брайтоном".

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