"Ливерпуль" надумал "взорвать" трансферную бомбу и подписать звезду "Ювентуса"

"Мерсисайдцы" уже провели предварительные переговоры с аргентинским футболистом.

Нападающий туринского "Ювентуса" Пауло Дибала может перебраться в "Ливерпуль".

Как сообщает TMW, английский клуб уже контактировал с 28-летним аргентинцем, чтобы узнать его дальнейшие намерения. Контракт Дибалы с "бьянконери" истекает летом 2022 года. "Старая синьора" предлагает Пауло продлить соглашение, но пока стороны не согласовали его финансовые условия.

Таким образом, "Ливерпуль" внимательно следит за этой ситуацией и не откажется от того, чтобы заполучить талантливого форварда бесплатно.

Дибала выступает за "Ювентус" с 2015 года. В текущем сезоне он провел 23 матча за туринский клуб во всех турнирах, отличился 11 голами и 4 ассистами.

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