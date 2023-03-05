"Ливерпуль" нанес унизительное поражение "Манчестер Юнайтед" в центральном матче тура АПЛ

"Мерсисайдцы" забили в ворота Давида Де Хеа семь "сухих" мячей.

"Ливерпуль" поиздевался над "Манчестер Юнайтед" в центральном поединке 26-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Противостояние на "Энфилде" завершилось небывалым разгромом – 7:0 .

В первом тайме хозяева забили всего один мяч – на 43-й минуте свою команду вывел вперед Коди Гакпо.

А вот после перерыва подопечные Юргена Клоппа устроили настоящую голевую феерию. Дубли оформили Дарвин Нуньес и Мохаммед Салах. Гакпо также забил свой второй мяч в этой встрече. Еще один гол в активе Роберто Фирмино.

"Ливерпуль" (42 очка) вышел на пятое место в турнирной таблице АПЛ. "Манчестер Юнайтед" (49 баллов) остался на третьей строчке.

В следующем туре "мерсисайдцы" 11 марта на выезде сыграют с "Борнмутом" украинца Ильи Забарного. На следующий день "красные дьяволы" примут "Саутгемптон".

Читайте также:

"Барселона" в меньшинстве удержала победу над "Валенсией" и укрепила лидерство в Ла Лиге (видео)

"Шахтер" поиздевался над "Металлистом 1925" и поравнялся с "Днепром-1" на вершине УПЛ (видео)

Не помог даже Ибрагимович: "Милан" потерпел неожиданное поражение в Серии А (видео)