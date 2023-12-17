"Ливерпуль" не сумел обыграть "Манчестер Юнайтед" и вернуть себе лидерство в АПЛ (видео)

Ничья между "мерсисайдцами" и "красными дьяволами" оставила "Арсенал" на первом месте.

"Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" не определили сильнейшего в центральном матче 17-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле завершился вничью 0:0 .

Несмотря на то, что команда Юргена Клоппа всю игру действовала первым номером, распечатать ворота Андре Онана "мерсисайдцам" так и не удалось.

На 90+5-й минуте МЮ остался в меньшинстве – Диогу Далот получил вторую желтую карточку за чрезмерные эмоции.

Статистика ударов по итогам матча составила 34:6 в пользу "Ливерпуля" (удары в створ – 8:1). По ожидаемым голам мерсисайдский клуб также превзошел "манкунианцев" – 2,66 против 0,52.

Обзор матча "Ливерпуль" – "Манчестер Юнайтед"

После этого матча "Ливерпуль" (38 очков), который по итогам прошлого тура лидировал в АПЛ, вышел на второе место – подопечные Клоппа опережают "Астон Виллу" по дополнительным показателям. На первой строчке сейчас располагается "Арсенал" Александра Зинченко, у которого 39 зачетных пунктов. "Манчестер Юнайтед" с 28 очками идет на седьмой позиции.

В следующем туре "Ливерпуль" 23 декабря примет "Арсенал". В тот же день команда Эрика тен Хага на выезде сыграет против Вест Хэма.

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