"Ливерпуль" неожиданно проиграл следующему сопернику "Динамо" в Лиге конференций

"Кристал Пэлас" – "Ливерпуль" / "Кристал Пэлас"

"Ливерпуль" на выезде проиграл "Кристал Пэлас" в матче 6-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Селхерст Парк" в Лондоне завершился со счетом 2:1 .

Уже на 9-й минуте встречи хозяев вывел вперед Исмаила Сарра.

На 87-й минуте мерсисайдцы отыгрались усилиями Федерико Кьезы. Но "орлы" сумели сенсационно вырвать победу – на 90+7-й минуте забил Эдди Нкетиа.

Обзор матча "Кристалл Пелас" – "Ливерпуль"

Для "Ливерпуля", действующего чемпиона АПЛ, это первая потеря очков в новом сезоне. Подопечные Арне Слота с 15 очками продолжают лидировать. "Кристал Пэлас" (12 баллов) поднялся на второе место.

В следующем туре "Ливерпуль" 4 октября на выезде сыграет против "Челси", а "Кристал Пэлас" днем позже в гостях сразится с "Эвертоном" украинского защитника Виталия Миколенко.

Следующий матч "Ливерпуль" проведет 30 сентября на выезде с турецким "Галатасараем" в Лиге чемпионов, а "Кристал Пэлас" 2 октября будет противостоять киевскому "Динамо" в Лиге конференций.