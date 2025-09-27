- Дата публикации
"Ливерпуль" неожиданно проиграл следующему сопернику "Динамо" в Лиге конференций
Подопечные Арне Слота впервые потеряли очки в текущем сезоне АПЛ.
"Ливерпуль" на выезде проиграл "Кристал Пэлас" в матче 6-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Селхерст Парк" в Лондоне завершился со счетом 2:1.
Уже на 9-й минуте встречи хозяев вывел вперед Исмаила Сарра.
На 87-й минуте мерсисайдцы отыгрались усилиями Федерико Кьезы. Но "орлы" сумели сенсационно вырвать победу – на 90+7-й минуте забил Эдди Нкетиа.
Обзор матча "Кристалл Пелас" – "Ливерпуль"
Будет добавлен в скором времени.
Для "Ливерпуля", действующего чемпиона АПЛ, это первая потеря очков в новом сезоне. Подопечные Арне Слота с 15 очками продолжают лидировать. "Кристал Пэлас" (12 баллов) поднялся на второе место.
В следующем туре "Ливерпуль" 4 октября на выезде сыграет против "Челси", а "Кристал Пэлас" днем позже в гостях сразится с "Эвертоном" украинского защитника Виталия Миколенко.
Следующий матч "Ливерпуль" проведет 30 сентября на выезде с турецким "Галатасараем" в Лиге чемпионов, а "Кристал Пэлас" 2 октября будет противостоять киевскому "Динамо" в Лиге конференций.