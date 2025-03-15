Ливерпуль – Ньюкасл: где смотреть и ставки букмекеров на финал Кубка английской лиги

Трофей разыграют 16 марта на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

В воскресенье, 16 марта, "Ливерпуль" и "Ньюкасл" сойдутся в финале Кубка английской лиги сезона-2024/25.

Поединок состоится на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

В полуфинале мерсисайдцы одолели "Тоттенхэм" (0:1, 4:0), а "сороки" выбили из турнира "Арсенал" украинца Александра Зинченко (2:0, 2:0).

Где смотреть матч Ливерпуль – Ньюкасл

В Украине матч "Ливерпуль" – "Ньюкасл" в прямом эфире покажет телеканал Setanta Sports Ukraine, который доступен в том числе и на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Также поединок можно будет посмотреть на OTT-платформе Setanta Sports.

Прогнозы букмекеров на матч Ливерпуль – Ньюкасл

Фаворитом грядущего поединка букмекеры считают "Ливерпуль". На победу подопечных Арне Слота в основное время принимаются ставки с коэффициентом 1,70. Ничья – 4,10. Выигрыш команды Эдди Хау по итогам 90 минут матча – 4,85.

Коэффициент на завоевание трофея мерсисайдцами составляет 1,34. Итоговый триумф "Ньюкасла" оценен коэффициентом 3,25.

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