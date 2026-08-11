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"Ливерпуль" объявил о подписании капитана "Барселоны"
Рональд Араухо будет выступать за мерсисайдцев на правах аренды.
Английский "Ливерпуль" арендовал центрального защитника испанской "Барселоны" Рональда Араухо.
Об этом сообщил официальный сайт клуба АПЛ.
Арендное соглашение 27-летнего уругвайского футболиста рассчитано на один сезон.
По информации СМИ, мерсисайдский клуб также будет иметь возможность выкупа Араухо за 55 миллионов евро, но это не обязательно.
Араухо перешел в "Барселону" из уругвайского "Бостон Ривер" за 1,7 миллиона евро в 2018 году. С тех пор он провел за каталонцев 213 матчей, забил 14 голов и отдал 7 ассистов.
Кроме того, центральный защитник был капитаном команды. Вместе с "Барселоной" он трижды становился чемпионом Испании, а также выиграл 2 Кубка Испании и 3 Суперкубка Испании.
В прошлом сезоне Араухо провел 38 матчей на клубном уровне, отличившись 4 забитыми мячами.
Ранее сообщалось, что "Реал" оформил один из самых дорогих трансферов в истории.