"Ливерпуль" объявил о подписании капитана "Барселоны"

Рональд Араухо / © Associated Press

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Английский "Ливерпуль" арендовал центрального защитника испанской "Барселоны" Рональда Араухо.

Об этом сообщил официальный сайт клуба АПЛ.

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Арендное соглашение 27-летнего уругвайского футболиста рассчитано на один сезон.

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По информации СМИ, мерсисайдский клуб также будет иметь возможность выкупа Араухо за 55 миллионов евро, но это не обязательно.

Араухо перешел в "Барселону" из уругвайского "Бостон Ривер" за 1,7 миллиона евро в 2018 году. С тех пор он провел за каталонцев 213 матчей, забил 14 голов и отдал 7 ассистов.

Кроме того, центральный защитник был капитаном команды. Вместе с "Барселоной" он трижды становился чемпионом Испании, а также выиграл 2 Кубка Испании и 3 Суперкубка Испании.

В прошлом сезоне Араухо провел 38 матчей на клубном уровне, отличившись 4 забитыми мячами.

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Ранее сообщалось, что "Реал" оформил один из самых дорогих трансферов в истории.

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