"Ливерпуль" обыграл аутсайдера и поднялся на первое место в АПЛ (видео)

"Мерсисайдцы" победили "Бернли" и обошли "Арсенал" в турнирной таблице.

"Ливерпуль" на выезде одолел "Бернли" в матче 19-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок на стадионе "Терф Мур" в Бернли завершился со счетом 0:2 .

Команда Юргена Клоппа вышла вперед уже на шестой минуте встречи – Дарвин Нуньес забил после передачи Коди Гакпо.

На 55-й минуте Харви Эллиотт мог удваивать преимущество "мерсисайдцев", но его гол был отменен из-за офсайда.

В конце поединка "красные" окончательно сняли вопрос о победителе – на 90-й минуте Диогу Жота отправил второй мяч в сетку ворот хозяев. Ассистировал ему Луис Диас.

Обзор матча "Бернли" – "Ливерпуль"

Будет добавлен в скором времени.

После этого матча "Ливерпуль" (42 очка) вышел на первое место в АПЛ. Мерсисайдский клуб на два балла опережает "Арсенал" украинца Александра Зинченко, который свой поединок 19-го тура проведет в четверг, 28 декабря, против "Вест Хэма".

Что касается "Бернли", то подопечные Венсана Компани с 11 пунктами идут в зоне вылета на предпоследней, 19-й позиции.

В следующем туре "Ливерпуль" 1 января примет "Ньюкасл", а "бордовые" 30 декабря на выезде встретятся с "Астон Виллой".

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