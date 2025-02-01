"Ливерпуль" обыграл "Борнмут" с Забарным и увеличил отрыв на вершине АПЛ (видео)

"Ливерпуль" обыграл "Борнмут" в выездном матче 24-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Виталити" в Борнмуте завершился со счетом 0:2 .

Подопечные Арне Слота открыли счет на 30-й минуте встречи – пенальти реализовал Мохаммед Салах.

Прошло восемь минут и хозяева могли отыграться, но гол Дэвида Брукса был отменен из-за офсайда.

Во втором тайме мерсисайдцы увеличили свое преимущество в счете. На 75-й минуте дубль оформил Салах, воспользовавшись передачей Кертиса Джонса.

Украинский защитник "Борнмута" Илья Забарный вышел в стартовом составе и отыграл весь матч.

Обзор матча "Борнмут" – "Ливерпуль"

"Ливерпуль" (56 очков) продолжает лидировать в таблице АПЛ, увеличив отрыв от ближайшего преследователя "Арсенала" до 9 баллов. "Борнмут" (40 пунктов) находится на седьмой позиции.

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