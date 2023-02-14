"Ливерпуль" обыграл "Эвертон" с Миколенко и прервал четырехматчевую серию без побед в АПЛ (видео)

"Ливерпуль" победил "Эвертон" в заключительном матче 23-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Мерсисайдское дерби на стадионе "Энфилд" завершилось со счетом 2:0 .

Подопечные Юргена Клоппа забили по голу в каждом из таймов. На 36-й минуте "красных" вывел вперед Мохамед Салах после передачи Дарвина Нуньеса.

На старте второй половины поединка Коди Гакпо закрепил преимущество "Ливерпуля", установив окончательный счет в матче.

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко вышел в стартовом составе и отыграл до финального свистка. Для него этот матч стал 23-м в текущем сезоне за мерсисайдский клуб во всех турнирах.

Обзор матча

"Ливерпуль" (32 очка) прервал свою четырехматчевую безвыигрышную серию в АПЛ и поднялся на девятое место турнирной таблицы. "Эвертон" (18 баллов) остался в зоне вылета на 18-й позиции.

В следующем туре "красные" на выезде сыграют с "Ньюкаслом", а "ириски" примут "Лидс". Оба матча состоятся 18 февраля.

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