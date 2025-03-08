"Ливерпуль" обыграл худшую команду АПЛ и стал еще на шаг ближе к чемпионскому титулу (видео)

"Ливерпуль" обыграл "Саутгэмптон" в домашнем матче 28-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле завершился со счетом 3:1 .

Гости вышли вперед в конце первого тайма – на 45+1-й минуте отличился Уильям Смоллбоун.

Во втором тайме команда Арне Слота перевернула ход встречи. На 52-й минуте счет сравнял Дарвин Нуньес.

Затем на 54-й минуте Мохамед Салах вывел вперед мерсисайдцев, реализовав пенальти. На 88-й минуте Салах установил окончательный счет игры, оформив дубль с пенальти.

Обзор матча "Ливерпуль" – "Саутгемптон"

После этой победы "Ливерпуль" (70 очков) продолжает уверенно лидировать в АПЛ. Мерсисайдский клуб увеличил отрыв от ближайшего преследователя – "Арсенала", который имеет два матча в запасе, до 16 баллов.

"Саутгемптон" замыкает турнирную таблицу АПЛ, имея в своем активе всего 9 очков. От 17-го места, позволяющего сохранить прописку в элитном дивизионе на следующий сезон, "святых" отделяют 13 пунктов.

Уже 11 марта "Ливерпуль" дома проведет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ (первая игра в Париже закончилась минимальной победой "красных" со счетом 1:0).

В свою очередь, "Саутгемптон" 15 марта примет "Вулверхэмптон" в поединке АПЛ.

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