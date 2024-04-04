"Ливерпуль" обыграл худшую команду чемпионата и вернул себе лидерство в АПЛ

Мерсисайдский клуб сдвинул "Арсенал" с первого места в турнирной таблице.

"Ливерпуль" дома победил "Шеффилд Юнайтед" в матче 31-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле завершился со счетом 3:1 .

На 17-й минуте встречи "красных" вывел вперед Дарвин Нуньес. После перерыва гости сумели отыграться – на 58-й минуте автоголом отличился защитник "мерсисайдцев" Коннор Брэдли.

Впрочем, подопечные Юргена Клоппа нашли силы склонить чашу весов в свою пользу. На 76-й минуте точный удар нанес Алексис Макаллистер.

А на последней минуте основного времени забил Коди Гакпо, установив окончательный счет в этом матче.

Таким образом, "Ливерпуль" (70 очков) вернулся на вершину АПЛ, сдвинув с первого места "Арсенал" украинца Александра Зинченко, который имеет в своем активе 68 баллов. Третью строчку с 67 пунктами занимает "Манчестер Сити".

"Шеффилд Юнайтед" (15 очков) замыкает турнирную таблицу чемпионата Англии.

В следующем туре "Ливерпуль" 7 апреля на выезде встретится с "Манчестер Юнайтед". В тот же день "Шеффилд Юнайтед" примет "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика.

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