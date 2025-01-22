"Ливерпуль" одержал седьмую победу подряд и продолжил возглавлять таблицу Лиги чемпионов (видео)

Мерсисайдцы – единственная команда в турнире, выигравшая все свои поединки.

"Ливерпуль" дома обыграл "Лилль"в матче седьмого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле завершился со счетом 2:1 .

Мерсисайдцы открыли счет на 34-й минуте встречи – отличился Мохаммед Салах.

На 59-й минуте французский клуб остался в меньшинстве из-за второй желтой карточки и удаления алжирского защитника Аиссы Манди.

Несмотря на это, "доги" через три минуты восстановили статус-кво – точный удар нанес Джонатан Дэвид.

Однако прошло еще пять минут и команда Арне Слота снова вышла вперед, воспользовавшись численным преимуществом. Именно гол Харви Эллиотта в итоге и стал победным для английской команды.

Обзор матча "Ливерпуль" – "Лилль"

Для "Ливерпуля" это седьмая победа подряд в основном раунде самого престижного еврокубка. Это единственная в турнире команда, выигравшая все свои поединки.

С 21 очком в своем активе "красные" лидируют в общей турнирной таблице основного раунда Лиги чемпионов, гарантировав прямой выход в 1/8 финала. "Лилль" (13 баллов) занимает 11-е место и сохраняет хорошие шансы на плей-офф.

В заключительном туре Лиги чемпионов мерсисайдский клуб на выезде сыграет против ПСВ, а "доги" примут "Фейеноорд". Матчи состоятся 29 января.

Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

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