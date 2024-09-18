"Ливерпуль" одержал уверенную победу над "Миланом" в стартовом туре Лиги чемпионов (видео)

"Мерсисайдцы" пропустили в начале встречи, но затем доказали свое преимущество над соперником.

Английский "Ливерпуль" на выезде обыграл итальянский "Милан" в матче первого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Сан-Сиро" в Милане завершился со счетом 1:3 .

"Россонери" вышли вперед уже на третьей минуте усилиями Кристиана Пулишича, но еще до перерыва подопечные Арне Слота перевернули ход встречи – Ибраима Конате и Вирджил Ван Дейк забивали после подач с углового на 23-й и 41-й минутах соответственно.

Кроме того, команду Паулу Фонсеки дважды спасал каркас ворот после ударов Мохамеда Салаха.

На старте второго тайма травмировался основной голкипер миланцев Майк Меньян. Вместо него на поле вышел 19-летний Лоренцо Торриани, для которого это был дебют во взрослом футболе.

На 67-й минуте "мерсисайдцы" укрепили свое преимущество в счете – отличился Доминик Собослай.

Хозяева же до конца поединка потеряли еще и своего капитана – защитника Давида Калабрию, который был вынужден досрочно покинуть поле из-за травмы. Счет на табло больше не изменился.

Обзор матча "Милан" – "Ливерпуль"

Во втором туре "Ливерпуль" 2 октября примет "Болонью", а "Милан" днем ранее в гостях сразится с "Байером".

В обновленном формате Лиги чемпионов каждая команда в основном раунде проведет по восемь поединков с разными соперниками (четыре дома и четыре на выезде). Все участники турнира получили по 2 соперника из 4 разных корзин.

Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

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