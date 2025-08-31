"Ливерпуль" одолел "Арсенал" без Зинченко и возглавил таблицу АПЛ

"Ливерпуль" – "Арсенал" / © Associated Press

"Ливерпуль" победил "Арсенал" в центральном матче 3-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2025/26. Встреча на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле завершилась со счетом 1:0 .

Единственный и победный гол в этом поединке мерсисайдский клуб забил на 83-й минуте, когда Доминик Собослай прямым ударом со штрафного попал в левую "девятку" ворот "канониров".

Украинский футболист "пушкарей" Александр Зинченко в третий раз подряд не попал в заявку на матч АПЛ. Ранее СМИ сообщали, что 28-летний украинец близок к тому, чтобы покинуть лондонский клуб.

Обзор матча "Ливерпуль" – "Арсенал"

Для подопечных Арне Слота это третья победа подряд на старте нового сезона АПЛ. С 9 очками "Ливерпуль" единолично возглавил турнирную таблицу, обойдя "Челси" (7 баллов). "Арсенал" с 6 пунктами занимает третье место.

В третьем туре АПЛ, который состоится после международной паузы, "Ливерпуль" 14 сентября на выезде сыграет против "Бернли", в то время как "Арсенал" днем ранее примет "Ноттингем".