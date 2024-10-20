"Ливерпуль" одолел "Челси" без Мудрика и вернул себе лидерство в АПЛ (видео)

"Ливерпуль" обыграл "Челси" в центральном матче 8-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле завершился со счетом 2:1 .

Хозяева поля открыли счет на 29-й минуте встречи – Мохамед Салах реализовал пенальти, назначенный арбитром за фол Леви Колуилла против Кертиса Джонса.

Сразу после перерыва "синие" отыгрались – на 48-й минуте отличился Николас Джексон. Сначала рефери отменил гол из-за офсайда, но после просмотра VAR изменил свое решение.

Мерсисайдцы быстро ответили. На 51-й минуте Кертис Джонс воспользовался передачей Салаха и точно пробил мимо вратаря лондонцев Роберта Санчеса. Именно этот гол принес подопечным Арне Слота победу.

Отметим, что украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик не попал в заявку своей команды на этот матч.

Обзор матча "Ливерпуль" – "Челси"

Будет добавлен в скором времени.

После этой победы "Ливерпуль" (21 очко) вернулся на первое место в АПЛ. "Красные" на один балл опережают ближайшего преследователя "Манчестер Сити". В свою очередь, "Челси" с 14 пунктами идет на шестой позиции.

В следующем туре чемпионата Англии мерсисайдский клуб 27 октября на выезде встретится с "Арсеналом", а команда Энцо Марески в тот же день примет "Ньюкасл".

Перед этим оба клуба сыграют в еврокубках: "Ливерпуль" 23 октября в гостях будет противостоять "РБ Лейпцигу" в рамках 3-го тура основного раунда Лиги чемпионов, а "Челси" днем позже на выезде сойдется с "Панатинаикосом" в матче 2-го тура основной стадии Лиги конференций.

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