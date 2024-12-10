"Ливерпуль" одолел "Жирону" без Цыганкова и закрепился на вершине таблицы Лиги чемпионов (видео)

Мерсисайдцы выиграли все свои шесть поединков в нынешнем сезоне главного еврокубка.

"Ливерпуль" на выезде обыграл "Жирону" в матче шестого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Мунисипаль де Монтиливи" в Жироне завершился со счетом 0:1 .

Единственный гол в этом противостоянии мерсисайдский клуб забил на 63-й минуте – Мохамед Салах реализовал пенальти, назначенный арбитром за фол Донни Ван де Бека против Луиса Диаса в собственной штрафной.

Украинский полузащитник "Жироны" Виктор Цыганков не попал в заявку на этот поединок из-за травмы.

Обзор матча "Жирона" – Ливерпуль"

Будет добавлен в скором времени.

Благодаря этой победе "Ливерпуль" (18 очков) закрепил свое лидерство в общей турнирной таблице основного раунда Лиги чемпионов. "Красные" являются единственной командой, которая выиграла шесть из шести матчей.

"Жирона" идет на 30-й позиции турнирной таблицы ЛЧ, имея в своем активе 3 балла.

Напомним, в обновленном формате Лиги чемпионов 36 клубов выступают в единой лиге, где сыграют против восьми разных соперников (четыре матча дома и четыре на выезде).

Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

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