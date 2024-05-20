"Ливерпуль" официально объявил о назначении нового главного тренера – кто заменил Клоппа

Английский "Ливерпуль" объявил имя нового главного тренера. Им стал нидерландский специалист Арне Слот.

Как сообщается на официальном сайте "мерсисайдцев", контракт Слота с "Ливерпулем" вступит в силу с 1 июня после того, как он получит разрешение на работу в Великобритании.

На посту наставника мерсисайдского клуба 45-летний нидерландец заменит Юргена Клоппа, который покидает команду после окончания сезона.

Предыдущим клубом Слота был нидерландский "Фейеноорд". Арне возглавлял роттердамцев с 2021 года, придя после своей работы в АЗ. У руля "Фейеноорда" он стал чемпионом Нидерландов в сезоне-2022/23, а в кампании-2023/24 выиграл Кубок Нидерландов.

Напомним, еще в конце января Клопп объявил, что покинет "Ливерпуль" после завершения сезона. 56-летний немец возглавлял клуб с 2015 года. Вместе с "мерсисайдцами" он выиграл 8 трофеев – Лигу чемпионов, АПЛ, Клубный чемпионат мира, Кубок Англии, Кубок английской лиги (дважды), Суперкубок УЕФА и Суперкубок Англии.

В сезоне АПЛ-2023/24 мерсисайдский клуб финишировал на третьем месте позади "Манчестер Сити" и "Арсенала". Также "Ливерпуль завоевал Кубок английской лиги, в финале одолев "Челси".

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