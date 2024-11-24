"Ливерпуль" оформил камбэк против аутсайдера и укрепил свое лидерство в АПЛ (видео)

Мерсисайдцы оторвались от "Манчестер Сити" на расстояние восьми очков.

"Ливерпуль" на выезде одержал волевую победу над "Саутгемптоном" в матче 12-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Сент-Мерис" в Саутгемптоне завершился со счетом 2:3 .

На 30-й минуте встречи "красные" открыли счет – отличился Доминик Собослай. На 42-й минуте "святые" отыгрались – Адам Армстронг не сумел реализовать пенальти, но удачно сыграл на добивании.

В начале второго тайма хозяева поля повели в счете – точный удар на 56-й минуте нанес Матеус Фернандеш.

Однако затем подопечные Арне Слота совершили камбэк. Дубль оформил Мохамед Салах – на 65-й минуте он сравнял счет после передачи Райана Гравенберха, а на 83-й реализовал пенальти, чем принес "Ливерпулю" победу.

Обзор матча "Саутгемптон" – "Ливерпуль"

Будет добавлен в скором времени.

После этой победы "Ливерпуль" (31 очко) продолжает лидировать в АПЛ. Мерсисайдский клуб увеличил отрыв от ближайшего преследователя "Манчестер Сити" до 8 баллов. "Саутгемптон" (4 пункта) занимает последнюю, 20-ю позицию.

В следующем туре АПЛ "красные" 1 декабря примут "Манчестер Сити", а "святые" 29 ноября на выезде встретятся с "Брайтоном".

Добавим, что в среду, 27 ноября, "Ливерпуль" на своем стадионе сыграет против мадридского "Реала" в матче 5-го тура основного раунда Лиги чемпионов.

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