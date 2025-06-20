"Ливерпуль" оформил самый дорогой трансфер в истории английского футбола

Флориан Вирц / © ФК Ливерпуль

Реклама

Английский "Ливерпуль" объявил о трансфере полузащитника леверкузенского "Байера" Флориана Вирца.

Об этом сообщается на официальном сайте мерсисайдского клуба.

Срок и условия контракта 22-летнего немца с "красными" не разглашаются.

Реклама

Ранее СМИ сообщали, что трансфер Вирца в "Ливерпуль" станет самым дорогим в истории английского футбола.

Общая стоимость сделки составит 137 миллионов евро: 118 миллионов евро гарантированного платежа и до 19 миллионов евро бонусами, которые будут зависеть от выступлений игрока и команды.

Вирц является воспитанником "Байера". За взрослую команду "фармацевтов" он выступал с 2020 года. В сезоне-2024/25 Флориан провел 45 матчей за немецкий клуб во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 15 ассистов.

Также в активе Вирца уже 28 матчей за сборную Германии, в которых он забил 6 голов.

Реклама

Ранее сообщалось, что звездный защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд перешел в мадридский "Реал".