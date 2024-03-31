"Ливерпуль" остался лидером АПЛ: "Арсенал" без Зинченко сыграл вничью с "Манчестер Сити" (видео)

"Горожане" и "канониры" не порадовали болельщиков забитыми мячами.

"Манчестер Сити" и "Арсенал" Александра Зинченко сыграли вничью в центральном матче 30-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок на стадионе "Этихад" в Манчестере закончился со счетом 0:0 .

На протяжении встречи команды не создали большого количества голевых моментов, прежде всего думая о том, как не пропустить. За весь матч команда Хосепа Гвардиолы нанесла 12 ударов по воротам против 6 у лондонцев (в створ ворот – 1:2).

По ожидаемым голам (xG) "горожане" незначительно превзошли "канониров" – 1,01 на 0,70.

Отметим, что Зинченко весь поединок провел на скамейке запасных.

Обзор матча "Манчестер Сити" – "Арсенал"

Будет добавлен в скором времени.

Ничья в этом матче позволила "Ливерпулю" (67 очков) сохранить лидерство в АПЛ. "Арсенал" с 65 баллами идет на втором месте, "Манчестер Сити" с 64 пунктами – третий.

В следующем туре чемпионата Англии "небесно-голубые" примут "Астон Виллу", а подопечные Микеля Артеты дома сыграют с "Лутоном". Оба матча состоятся 3 апреля.

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