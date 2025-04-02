"Ливерпуль" победил "Эвертон" с Миколенко и еще приблизился к чемпионству АПЛ (видео)

"Ливерпуль" – "Эвертон" / © Associated Press

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"Ливерпуль" обыграл "Эвертон" в домашнем матче 30-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадион "Энфилд" в Ливерпуле завершился со счетом 1:0 .

Единственный и победный гол в этой встрече подопечные Арне Слота забили на 57-й минуте, когда Диогу Жота отличился после передачи Луиса Диаса.

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко вышел в стартовом составе и провел весь матч на поле.

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Обзор матча "Ливерпуль" – "Эвертон"

Будет добавлен в скором времени.

После этой победы "Ливерпуль" (73 очка) продолжает лидировать в АПЛ и за восемь туров до конца чемпионата опережает ближайшего преследователя – "Арсенал" – на 12 баллов.

"Эвертон" (34 пункта) занимает 15-е место элитного дивизиона чемпионата Англии.

В следующем туре АПЛ "красные" 6 апреля на выезде сразятся с "Фулхэмом", а "ириски" днем ранее примут "Арсенал".