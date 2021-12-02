"Ливерпуль" побил невероятный рекорд английского футбола, который держался больше 100 лет (видео)

Команда Юргена Клоппа выдала фантастическую голевую серию.
Накануне "Ливерпуль" на выезде разобрался с "Эвертоном" (4:1) в мерсисайдском дерби в рамках 14-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Благодаря этому "красные" установили сразу два феноменальных рекорда.
Во первых, "Ливерпуль" стал первой командой в истории, забившей не менее двух мячей в 14 подряд выездных матчах Чемпионата Англии. Мерсисайдский клуб превзошел достижение "Престона", установленное в сезоне-1888/89.
Кроме того, красные стали первой английской командой, которая смогла забить не менее двух мячей в 18 матчах подряд во всех турнирах. Предыдущий голевой рекорд принадлежал "Сандерленду". В 1927 году "черные коты" забивали два и более гола в течение 17 поединков подряд.
⚽️⚽️⚽️— William Hill (@WilliamHill) December 1, 2021
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Liverpool является первым участником в английском верхнем лете история для множества результатов в 18 consecutive games across all competitions. pic.twitter.com/kVtzIJ1x6s
Видеообзор матча "Эвертон" - "Ливерпуль"
- После 14 туров "Ливерпуль" занимает третье место в АПЛ. Команда Клоппа на два балла отстает от "Челси" и на одно очко от "Манчестер Сити".
- В следующем матче Чемпионата Англии "Ливерпуль" 4 декабря на выезде сыграет с "Вулверхэмптоном".
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