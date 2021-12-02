"Ливерпуль" побил невероятный рекорд английского футбола, который держался больше 100 лет (видео)

"Ливерпуль" побил невероятный рекорд английского футбола, который держался больше 100 лет (видео)

Команда Юргена Клоппа выдала фантастическую голевую серию.

Накануне "Ливерпуль" на выезде разобрался с "Эвертоном" (4:1) в мерсисайдском дерби в рамках 14-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Благодаря этому "красные" установили сразу два феноменальных рекорда.

Во первых, "Ливерпуль" стал первой командой в истории, забившей не менее двух мячей в 14 подряд выездных матчах Чемпионата Англии. Мерсисайдский клуб превзошел достижение "Престона", установленное в сезоне-1888/89.

Кроме того, красные стали первой английской командой, которая смогла забить не менее двух мячей в 18 матчах подряд во всех турнирах. Предыдущий голевой рекорд принадлежал "Сандерленду". В 1927 году "черные коты" забивали два и более гола в течение 17 поединков подряд.

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Liverpool является первым участником в английском верхнем лете история для множества результатов в 18 consecutive games across all competitions. pic.twitter.com/kVtzIJ1x6s — William Hill (@WilliamHill) December 1, 2021

Видеообзор матча "Эвертон" - "Ливерпуль"

После 14 туров "Ливерпуль" занимает третье место в АПЛ. Команда Клоппа на два балла отстает от "Челси" и на одно очко от "Манчестер Сити".

В следующем матче Чемпионата Англии "Ливерпуль" 4 декабря на выезде сыграет с "Вулверхэмптоном".

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