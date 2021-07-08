"Ливерпуль" подписал 17-летнего форварда: в 2019-м парень помог команде совершить легендарный камбэк против "Барселоны"

"Ливерпуль" подписал 17-летнего форварда: в 2019-м парень помог команде совершить легендарный камбэк против "Барселоны"

Удивительная история.

"Ливерпуль" объявил о подписании контракта с 17-летним форвардом Окли Канноньером. Условия соглашения клуб не сообщил.

Congratulations, Oakley! ✍️ — Liverpool FC (@LFC) July 7, 2021

Этот трансфер "красных" интересен тем, что в 2019-м году парень помог команде совершить легендарный камбэк в полуфинале Лиги чемпионов с "Барселоной".

Тогда Окли, будучи болбоем, на 79-й минуте встречи после выхода мяча на угловой быстро бросил мяч Тренту Александеру-Арнольду, который исполнил голевую передачу на Дивока Ориги.

Так был забит решающий четвертый мяч, который позволил "Ливерпулю" выйти в финал турнира и выиграть его.

В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2018/2019 "красные" проиграли "Барселоне" на "Камп Ноу" со счетом 0:3.

Ответная игра на "Энфилде" завершилась разгромной победой хозяев - 4:0.

В финале турнира "Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" (2:0).

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