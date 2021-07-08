"Ливерпуль" подписал 17-летнего форварда: в 2019-м парень помог команде совершить легендарный камбэк против "Барселоны"

Удивительная история.
"Ливерпуль" объявил о подписании контракта с 17-летним форвардом Окли Канноньером. Условия соглашения клуб не сообщил.
Congratulations, Oakley! ✍️— Liverpool FC (@LFC) July 7, 2021
Этот трансфер "красных" интересен тем, что в 2019-м году парень помог команде совершить легендарный камбэк в полуфинале Лиги чемпионов с "Барселоной".
Тогда Окли, будучи болбоем, на 79-й минуте встречи после выхода мяча на угловой быстро бросил мяч Тренту Александеру-Арнольду, который исполнил голевую передачу на Дивока Ориги.
Так был забит решающий четвертый мяч, который позволил "Ливерпулю" выйти в финал турнира и выиграть его.
- В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2018/2019 "красные" проиграли "Барселоне" на "Камп Ноу" со счетом 0:3.
- Ответная игра на "Энфилде" завершилась разгромной победой хозяев - 4:0.
- В финале турнира "Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" (2:0).