Подопечные Юргена Клоппа не справились с клубом Ильи Забарного.

"Ливерпуль" на выезде сенсационно уступил "Борнмуту" в стартовом матче 27-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) – 1:0 .

Единственный гол во встрече "вишни" забили в середине первого тайма. На 28-й минуте точным ударом отличился датский полузащитник Филипп Биллинг.

"Мерсисайдцы" могли отыграться на 69-й минуте, однако Мохамед Салах не реализовал пенальти. До финального свистка команда Юргена Клоппа не смогла избежать поражения.

Украинский защитник "Борнмута" Илья Забарный не попал в заявку на этот поединок из-за травмы. Он еще не дебютировал на туманном Альбионе.

Таким образом, прервалась пятиматчевая беспроигрышная серия "Ливерпуля" в АПЛ. Отметим, что в прошлом туре команда Юргена Клоппа на "Энфилде" нанесла унизительное поражение "Манчестер Юнайтед" со счетом 7:0.

"Ливерпуль" (42 очка) остался на пятом месте в АПЛ "Борнмут" (24 балла) покинул зону вылета и поднялся на 16-ю позицию.

В своем следующем матче чемпионата Англии "мерсисайдцы" 1 апреля на выезде сыграют с "Манчестер Сити". Команда Забарного 18 марта в гостях встретится с "Астон Виллой".

Напомним, в среду, 15 марта, "Ливерпуль" в Мадриде сыграет с "Реалом" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая встреча команд в Англии завершилась поражением подопечных Клоппа со счетом 2:5.

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