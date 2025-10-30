"Ливерпуль" потерпел разгромное поражение и вылетел из Кубка английской лиги

"Ливерпуль" – "Кристал Пэлас" / © Associated Press

"Ливерпуль" разгромно проиграл "Кристал Пэлас" в матче 1/8 финала Кубка английской лиги сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле завершился со счетом 0:3 .

Дубль в составе лондонского клуба оформил Исмаила Сарр, который забил на 41-й и 45-й минутах встречи.

Еще одним мячом за "орлов" на 88-й минуте отличился Ереми Пино.

С 79-й минуты мерсисайдцы играли в меньшинстве из-за удаления, которое заработал Амара Налло.

Обзор матча "Ливерпуль" – "Кристал Пэлас"

Отметим, что за последние семь матчей во всех турнирах "Ливерпуль" сумел одержать лишь одну победу, потерпев шесть поражений.

Команда Арне Слота проиграла больше матчей, чем любой другой клуб из пяти ведущих европейских лиг с конца сентября.

Напомним, "Ливерпуль", который является действующим чемпионом АПЛ, сейчас занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 15 очков после девяти туров.

В следующем матче чемпионата Англии мерсисайдский коллектив 1 ноября примет "Астон Виллу".