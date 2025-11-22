"Ливерпуль" потерпел разгромное поражение от команды Зинченко в АПЛ

"Ливерпуль" / © Associated Press

"Ливерпуль" на своем поле разгромно проиграл "Ноттингему" в матче 12-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле завершился со счетом 0:3 .

На 33-й минуте гости открыли счет усилиями Мурилло. В начале второго тайма Николо Савона удвоил преимущество "лесников".

А точку в этом матче на 78-й минуте поставил Морган Гиббс-Уайт, отправив третий мяч в ворота мерсисайдцев.

Украинец Александр Зинченко, которого "Ноттингем" в начале осени арендовал у лондонского "Арсенала", не попал в заявку на эту игру из-за травмы.

Обзор матча "Ливерпуль" – "Ноттингем"

Благодаря победе "Ноттингем" (12 очков) поднялся на 16-й место в АПЛ, покинув зону вылета.

"Ливерпуль" потерпел уже шестое поражение в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии и с 18 баллами сейчас находится на 11-й строчке.

В следующем туре команда Арне Слота на выезде сразится с "Вест Хэмом", а подопечные Шона Дайча примут "Брайтон". Оба матча состоятся 30 ноября.