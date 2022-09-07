"Ливерпуль" потерпел сенсационный разгром от "Наполи" в стартовом туре Лиги чемпионов (видео)

В среду, 7 сентября, в матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов итальянский "Наполи" принимал английский "Ливерпуль".
Поединок завершился неожиданной победой неаполитанцев со счетом 4:1.
Уже на 5-й минуте хозяев вышли вперед - Петр Зелиньски отличился с пенальти. На 18-й минуте "партенопейцы" могли удваивать свое преимущество, но Виктор Осимхен не реализовал 11-метровый.
Однако на 31-й минуте Андре Замбо-Ангисса забил второй мяч в ворота "мерсисайдцев", а перед перерывом Джованни Симеоне сделал счет разгромным.
На старте второго тайма "Наполи" в четвертый раз поразил ворота "красных" - Зелиньски оформил дубль. Почти сразу "Ливерпуль" ответил голом Луиса Диаса, однако больше ничего в этом матче команда Юргена Клоппа сделать не смогла.
- В другом матче первого тура группы А "Аякс" разгромил "Рейнджерс" (4:0).
- Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов "Ливерпуль" примет "Аякс", а "Наполи" на выезде сыграет против "Рейнджерс". Матчи пройдут 13 сентября.
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