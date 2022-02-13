"Ливерпуль" приблизился к лидеру АПЛ, "Тоттенхэм" потерпел третье подряд поражение

Завершились два поединка чемпионата Англии.

В рамках 25-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) "Ливерпуль" в гостях минимально победил "Бернли" – 1:0 .

Победный гол в составе "красных" забил Фабиньо в конце первого тайма. После перерыва обеим командам не удалось сменить счет.

После этого матча "Ливерпуль" набрал 54 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице АПЛ. "Бернли" находится на последней позиции.

В следующем матче "Ливерпуль" 16 февраля сыграет против "Интера" в Лиге чемпионов. "Бернли" в следующем туре чемпионата Англии сыграет против "Брайтона".

В параллельном матче "Тоттенгэм" принимал на своем поле "Вулвергемптон" и потерпел поражение — 2:0 .

Оба гола "волки" забили в первой половине игры. В воротах Уго Льориса с интервалом в 12 минут расписались Рауль Хименес и Леандер Дендонкер.

"Вулвергемптон" поднялся на седьмое место в таблице, обойдя сегодняшнего соперника. "Тоттенхэм" теперь восьмой.

В следующем туре "шпоры" сыграют против "Манчестер Сити". "Вулвз" встретятся с "Лестером".

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