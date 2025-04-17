"Ливерпуль" продлил контракт с еще одним своим ключевым футболистом

Вирджил ван Дейк / © Associated Press

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"Ливерпуль" объявил о продлении контракта с центральным защитником Вирджилом ван Дейком.

Об этом сообщила пресс-служба английского клуба.

Новое соглашение 33-летнего нидерландца с "красными" рассчитано до лета 2027 года. Предыдущий контракт истекал летом 2025-го.

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Ван Дейк выступает за "Ливерпуль" с января 2018 года, когда перешел из "Саутгемптона" за почти за 85 миллионов евро.

С тех пор Вирджил провел 314 матчей за мерсисайдский клуб, отличившись 27 голами и 13 ассистами.

Вместе с "красными" нидерландец выиграл АПЛ, Кубок Англии, два Кубка английской лиги, Суперкубок Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

В этом сезоне Ван Дейк принял участие в 44 матчах мерсисайдцев во всех турнирах, забил 4 гола и сделал один ассист.

За шесть туров до финиша подопечные Арне Слота лидируют в АПЛ, опережая ближайшего преследователя – "Арсенал" – на 13 очков.

Отметим, что ранее "Ливерпуль" продлил контракт с еще одним лидером команды – египетским форвардом Мохамедом Салахом.