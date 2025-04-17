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"Ливерпуль" продлил контракт с еще одним своим ключевым футболистом
Вирджил ван Дейк вслед за Мохамедом Салахом подписал новое соглашение с мерсисайдским клубом.
"Ливерпуль" объявил о продлении контракта с центральным защитником Вирджилом ван Дейком.
Об этом сообщила пресс-служба английского клуба.
Новое соглашение 33-летнего нидерландца с "красными" рассчитано до лета 2027 года. Предыдущий контракт истекал летом 2025-го.
Ван Дейк выступает за "Ливерпуль" с января 2018 года, когда перешел из "Саутгемптона" за почти за 85 миллионов евро.
С тех пор Вирджил провел 314 матчей за мерсисайдский клуб, отличившись 27 голами и 13 ассистами.
Вместе с "красными" нидерландец выиграл АПЛ, Кубок Англии, два Кубка английской лиги, Суперкубок Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.
В этом сезоне Ван Дейк принял участие в 44 матчах мерсисайдцев во всех турнирах, забил 4 гола и сделал один ассист.
За шесть туров до финиша подопечные Арне Слота лидируют в АПЛ, опережая ближайшего преследователя – "Арсенал" – на 13 очков.
Отметим, что ранее "Ливерпуль" продлил контракт с еще одним лидером команды – египетским форвардом Мохамедом Салахом.