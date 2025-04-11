"Ливерпуль" продлил контракт со своим лидером и претендентом на "Золотой мяч"

Мохамед Салах / © Associated Press

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"Ливерпуль" продлил контракт с лидером команды Мохамедом Салахом.

Об этом сообщила пресс-служба английского клуба.

Новое соглашение египетского форварда с мерсисайдцами рассчитано до лета 2027 года. Предыдущий контракт истекал летом 2025-го.

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Салах выступает за "Ливерпуль" с 2017 года, суммарно он провел за клуб 394 матча, забил 243 гола и отдал 111 ассистов.

Вместе с "красными" египтянин выиграл АПЛ, Кубок Англии, два Кубка английской лиги, Суперкубок Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

В этом сезоне Мохамед забил 32 гола и сделал 22 ассиста в 45 матчах за "красных".

Салах является одним из главных претендентов на "Золотой мяч-2025", который будет вручен лучшему футболисту мира по итогам года.

Отметим, что "Ливерпуль" также ведет переговоры с еще двумя своими ключевыми игроками касательно продления контракта – защитниками Вирджилом ван Дейком и Трентом Александром-Арнольдом.

За семь туров до финиша подопечные Арне Слота лидируют в АПЛ, опережая ближайшего преследователя – "Арсенал" – на 11 очков.