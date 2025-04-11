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"Ливерпуль" продлил контракт со своим лидером и претендентом на "Золотой мяч"
Новое соглашение египтянина с мерсисайдским клубом рассчитано до лета 2027 года.
"Ливерпуль" продлил контракт с лидером команды Мохамедом Салахом.
Об этом сообщила пресс-служба английского клуба.
Новое соглашение египетского форварда с мерсисайдцами рассчитано до лета 2027 года. Предыдущий контракт истекал летом 2025-го.
Салах выступает за "Ливерпуль" с 2017 года, суммарно он провел за клуб 394 матча, забил 243 гола и отдал 111 ассистов.
Вместе с "красными" египтянин выиграл АПЛ, Кубок Англии, два Кубка английской лиги, Суперкубок Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.
В этом сезоне Мохамед забил 32 гола и сделал 22 ассиста в 45 матчах за "красных".
Салах является одним из главных претендентов на "Золотой мяч-2025", который будет вручен лучшему футболисту мира по итогам года.
Отметим, что "Ливерпуль" также ведет переговоры с еще двумя своими ключевыми игроками касательно продления контракта – защитниками Вирджилом ван Дейком и Трентом Александром-Арнольдом.
За семь туров до финиша подопечные Арне Слота лидируют в АПЛ, опережая ближайшего преследователя – "Арсенал" – на 11 очков.