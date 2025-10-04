"Ливерпуль" проиграл "Челси" и потерял лидерство в АПЛ

"Челси" – "Ливерпуль" / © Associated Press

"Челси" одолел "Ливерпуль" в центральном матче 7-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2025/26. Встреча на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне завершилась со счетом 2:1 .

Лондонцы открыли счет на 14-й минуте поединка – Мойзес Кайседо красивым ударом из-за пределов штрафной площадки отправил мяч в "девятку" ворот мерсисайдцев.

На 63-й минуте "красные" сумели отыграться – Коди Гакпо забил после передачи Александера Исаака.

Но в компенсированное время, на 90+6-й минуте, "синие" вырвали победу – 18-летний бразилец Эстеван на дальней штанге замкнул прострел Марка Кукурельи с левого фланга.

Отметим, что украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик продолжает быть отстранен от футбола из-за положительного допинг-теста.

Обзор матча "Челси" – "Ливерпуль"

"Ливерпуль" потерпел поражение во втором подряд матче АПЛ. В прошлом туре подопечные Арне Слота проиграли "Кристал Пэлас" (1:2). Между этими поединками мерсисайдцы также уступили турецкому "Галатасараю" (0:1) в Лиге чемпионов.

По итогам этого тура "Ливерпуль" потерял лидерство в АПЛ и с 15 очками находится на втором месте. На первую позицию поднялся "Арсенал" (16 баллов), который в этом туре обыграл "Вест Хэм" (2:0).

"Челси" прервал безвыигрышную серию из трех матчей подряд в АПЛ и с 11 пунктами вышел на шестую строчку.

В следующем туре английского чемпионата "Ливерпуль" 19 октября примет "Манчестер Юнайтед", а "Челси" днем ранее на выезде сразится с "Ноттингемом" арендованного у "Арсенала" украинца Александра Зинченко.