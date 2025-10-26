- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 121
- Время на прочтение
- 1 мин
"Ливерпуль" проиграл клубу украинца, потерпев четвертое поражение подряд в АПЛ
Мерсисайдцы в результативном поединке уступили "Брентфорду" украинского полузащитника Егора Ярмолюка.
"Ливерпуль" на выезде потерпел поражение от "Брентфорда" в матче 9-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2025/26. Поединок в Лондоне завершился со счетом 3:2.
Уже на 5-й минуте встречи "пчелы" открыли счет – отличился Данго Уаттара.
На 45-й минуте Кевин Шаде увеличил преимущество хозяев, но на 45+5-й минуте Милош Керкез сократил отставание мерсисайдцев.
Во втором тайме "Брентфорд" вернул себе гандикап в два мяча – на 60-й минуте Игорь Тьяго реализовал пенальти.
На 89-й минуте Мохамед Салах снова приблизил "Ливерпуль" в счете к сопернику, но избежать поражения подопечные Арне Слота не сумели.
Отметим, что в стартовом составе "Брентфорда" вышел украинский полузащитник Егор Ярмолюк. Еще в первом тайме украинец получил травму и уже на 29-й минуте был заменен.
Обзор матча "Брентфорд" – "Ливерпуль"
Для "Ливерпуля" это поражение стало четвертым подряд в АПЛ. До этого "красные" проиграли "Кристал Пэлас" (1:2), "Челси" (1:2) и "Манчестер Юнайтед" (1:2). Сейчас команда Слота с 15 очками занимает шестое место.
"Брентфорд" (13 баллов) после победы над действующим чемпионом поднялся на 10-ю строчку в АПЛ.
В следующем туре "Ливерпуль" примет "Астон Виллу", а "Брентфорд" на выезде встретится с "Кристал Пэлас". Оба матча состоятся 1 ноября.
Перед этим оба клуба проведут поединки четвертого раунда Кубка английской лиги: мерсисайдцы 29 октября примут "Кристал Пэлес", а "пчелы" 28 октября на выезде сразятся с "Гримсби Таун".