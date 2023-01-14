"Ливерпуль" провалился против экс-тренера "Шахтера", "Эвертон" с Миколенко проиграл худшей команде АПЛ

В рамках 20-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) "Ливерпуль" на выезде разгромно уступил "Брайтону" ( 3:0 ), а "Эвертон" дома потерпел поражение от "Саутгемптона" ( 1:2 ).

"Чайки", которых возглавляет бывший главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби, забили все три гола после перерыва. На старте второго тайма дубль оформил Соломон Марч. А на 82-й минуте Дэнни Уэлбек довел дело до разгрома – Марч к своим двум мячам добавил еще и ассист.

Обзор матча

"Ливерпуль" с 28 очками занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ. "Брайтон" обошел "мерсисайдцев" и теперь располагается на седьмой позиции, набрав 30 баллов.

В следующем туре команда Юргена Клоппа 21 января примет "Челси", а подопечные Де Дзерби в тот же день сыграют в гостях с "Лестером".

В параллельном матче 20-го тура АПЛ "Эвертон" принимал "Саутгемптон". Украинский защитник Виталий Миколенко провел на поле полный поединок, но это не спасло его команду от поражения.

"Ириски" повели в счете на 39-й минуте – отличился Амаду Онана. Однако во второй половине встречи "святые" оформили камбэк. Сразу после перерыва Джеймс Уорд-Праус восстановил паритет в поединке, а на 78-й минуте он же принес "Саутгемптону" победу.

"Эвертон" с 15 очками остался в зоне вылета на 19-м месте. "Саутгемптон" замыкает турнирную таблицу с аналогичным количеством набранных баллов.

В следующем туре подопечные Фрэнка Лэмпарда на выезде сыграют против "Вест Хэма", а "святые" будут принимать "Астон Виллу". Оба матча состоятся 21 января.

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