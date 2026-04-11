Ливерпуль — ПСЖ: букмекеры сделали прогноз на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов

"Ливерпуль" — ПСЖ

Во вторник, 14 апреля, английский "Ливерпуль" примет французский ПСЖ в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2025/26.

Поединок состоится на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Первая игра между командами состоялась 8 апреля на стадионе "Парк де Пренс" в Париже и завершилась победой парижан со счетом 2:0.

Прогноз букмекеров на матч Ливерпуль — ПСЖ

Букмекеры не смогли определить явного фаворита ответного матча. На победу Ливерпуля можно поставить с коэффициентом 2,42. Ничья — 4,00. Выигрыш ПСЖ — 2,50.

Что касается итога двухматчевой дуэли, то здесь аналитики не сомневаются в успехе французского клуба — коэффициент на выход в полуфинал подопечных Луиса Энрике, за которых выступает украинский защитник Илья Забарный, составляет 1,11. Проход подопечных Арне Слота в следующую стадию оценен коэффициентом 6,00.

Победитель этой пары в полуфинале Лиги чемпионов сыграет с триумфатором противостояния "Реал" Мадрид (Испания) — "Бавария" (Германия). Первая игра в Мадриде закончилась победой мюнхенцев со счетом 2:1.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал ПСЖ. В финале французский клуб раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный еврокубок.