Ливерпуль — ПСЖ: где и когда смотреть ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов

"Ливерпуль" — ПСЖ / © Associated Press

Во вторник, 14 апреля, английский "Ливерпуль" посоревнуется с французским ПСЖ в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2025/26.

Поединок состоится на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Первая встреча между командами состоялась 8 апреля на стадионе "Парк де Пренс" в Париже и завершилась победой французского клуба, за который выступает украинский защитник Илья Забарный, со счетом 2:0.

Где смотреть матч Ливерпуль — ПСЖ

В Украине поединок "Ливерпуль" — ПСЖ в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

Победитель этой пары в полуфинале Лиги чемпионов сыграет с триумфатором противостояния "Реал" Мадрид (Испания) — "Бавария" (Германия). Первая игра в Мадриде закончилась победой мюнхенцев со счетом 2:1.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал ПСЖ. В финале французский клуб раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный еврокубок.