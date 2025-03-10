Ливерпуль – ПСЖ: где смотреть и ставки букмекеров на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Во вторник, 11 марта, "Ливерпуль" будет принимать ПСЖ в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Поединок состоится на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

В первой встрече между командами, которая состоялась 5 марта в Париже, "Ливерпуль" вырвал победу над ПСЖ (1:0).

Где смотреть матч Ливерпуль – ПСЖ

В Украине поединок "Ливерпуль" – ПСЖ в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

Прогнозы букмекеров на матч Ливерпуль – ПСЖ

Фаворитом грядущего поединка букмекеры считают английский клуб. На победу мерсисайдцев можно поставить с коэффициентом 2,31. Ничья – 3,80. Выигрыш подопечных Луиса Энрике – 2,93.

В двухматчевой дуэли аналитики также отдают предпочтение "Ливерпулю". На выход команды Арне Слота в четвертьфинал принимаются ставки с коэффициентом 1,27. Проход ПСЖ в следующую стадию – 3,75.

Победитель пары ПСЖ – "Ливерпуль" в 1/4 финала Лиги чемпионов сразится с триумфатором противостояния между бельгийским "Брюгге" и английской "Астон Виллой".

Читайте также:

Байер – Бавария: где смотреть и ставки букмекеров на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Барселона – Бенфика: где смотреть и ставки букмекеров на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов

УПЛ: расписание и результаты матчей 21-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица