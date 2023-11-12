"Ливерпуль" разбил "Брентфорд" Ярмолюка и сравнялся по очкам с лидерами АПЛ (видео)

"Ливерпуль" разгромил "Брентфорд" украинского полузащитника Егора Ярмолюка в домашнем матче 12-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок на стадионе "Энфилд" завершился со счетом 3:0 .

В середине первого тайма дважды мог отличиться форвард мерсисайдцев Дарвин Нуньес, но после просмотра видеоповтора оба гола уругвайца были отменены из-за офсайда.

Впрочем, еще до перерыва команда Юргена Клоппа смогла открыть счет. На 39-й минуте точный удар после передачи Нуньеса нанес Мохамед Салах.

Во втором тайме "красные" развили свой успех и довели дело до разгрома. На 62-й минуте Салах оформил дубль, а через двенадцать минут гол забил Диогу Жота. Два ассиста записал в свой актив Константинос Цимикас.

Ярмолюк начал матч против "Ливерпуля" на скамейке для запасных и появился на замену на 72-й минуте.

Обзор матча "Ливерпуль" – "Брентфорд"

После этой победы "Ливерпуль" (27 баллов) поднялся на вторую позицию в АПЛ, сравнявшись по очкам с лидером "Манчестер Сити" и "Арсеналом", который занимает третье место. В воскресенье, 12 ноября, команда Хосепа Гвардиолы сыграет против "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика. "Брентфорд" (16 пунктов) идет на десятой строчке.

В следующем туре английского чемпионата подопечные Клоппа 25 ноября на выезде сыграют против "Манчестер Сити", а команда Ярмолюка в тот же день будет принимать "Арсенал" украинца Александра Зинченко.

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